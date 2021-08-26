Tezgahüstü türev araçlar üzerinden yapılan sözleşmelerde giriş aidatı artırıldı

ANKARA(DÜNYA) - Yatırım kuruluşları tarafından yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan zararların tazmini amacıyla, kurulan Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yatırım Tazmin Merkezi’ne (YTM) devredilen alacak ve emanetlerin, talep etmeleri halinde iade edilmesini öngören yasal düzenleme, ilgili yönetmeliğe de uyarlandı.

Faaliyet izni alan kuruluşların yetki belgesi öncesi yatıracakları 50 bin liralık giriş aidatı değiştirilmezken, türev araçlar üzerinden müşteri sayısına göre alınan yıllık aidat miktarları yüksek oranda artırıldı.

Buna göre, tezgahüstü türev araçlar üzerinden yapılan sözleşmelerde, müşteri sayısına göre aidat alınmasını düzenleyen maddede değişiklik yapıldı. Sözleşme büyüklüğü 1 milyon liranın altında olan yatırımcı için 50 lira olan yıllık aidat 500 liraya yükseldi. Sözleşme büyüklüğü 1 milyon liranın üzerindeki yatırımcı için ise 100 liralık aidat 1000 liraya çıkarıldı.