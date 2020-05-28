THY, ilk çeyrekte 2 milyar lira zarar etti
Türk Hava Yolları, koronavirüs salgınının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 23 milyon liralık zarar açıkladı.
Türk Hava Yolları, 2020'nin ilk çeyreğinde 2 milyar 23 milyon TL'lik zarar açıkladı. THY geçen yılın aynı çeyreğinde 1 milyar 250 milyon TL zarar bildirmişti.
THY’den son yapılan açıklamada iç hat uçuşlarının 4 Haziran’da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’da başlayacağı bildirilmişti.
THY artık kabin bagajı alınmayacağını ve iç hatlarda ikram olmayacağını da duyurdu.