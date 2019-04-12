THY yolcu sayısı azaldı
Mart ayında THY yolcu sayısı yüzde 1,1 azaldı. Bu ayda iç hat küçülmesi yüzde 5,7 oldu. Dış hat trafiği ise arttı.
THY, Mart ayı trafik sonuçlarını açıkladı.
Söz konusu ayda toplam yolcu sayısı önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 azalışla 5,89 milyon oldu. Mart 2018'de yolcu sayısı 5,96 milyondu.
Yolcu doluluk oranı 1,1 puanlık azalışla yüzde 80,9 oldu. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 5,7 azalırken, dış hatlarda ise yüzde 2,6 arttı.
Ocak-Mart döneminde ise toplam yolcu sayısı yüzde 0,1 düşüşle 16,75 milyon olarak gerçekleşti. Önceki yılın ilk çeyreğinde bu 16,76 milyon seviyesindeydi. İlk çeyrek yolcu doluluk oranı da 0,4 puanlık azalışla yüzde 80,1 oldu.