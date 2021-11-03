THY'den 6,2 milyar TL net kâr

Türk Hava Yolları yılın üçüncü çeyreğinde 9.03 milyar TL gelir elde ederken, 6.29 milyar TL net kâr etti. Şirket geçen yılın aynı dönemini 946 milyon TL zararla kapatmıştı.

Şirketin bilançosu dolar bazında incelendiğinde, 2020 yılının ilk 9 ayında 4,962 milyon dolar olan hasılat bu dönemde 7,377 milyon dolara yükseldi. Şirketin net dönem kârı ise, benzer dönemde 734 milyon dolar olurken, bu rakam geçen yıl 786 milyon dolar zarar olarak paylaşılmıştı.

Dokuz aylık performanslar itibarıyla FAVÖK marjı yüzde 17,6’dan yüzde 30,8’e çıkarken, net kâr marjı eksi yüzde 15,8’den artı yüzde 9,9 a yükseldi.