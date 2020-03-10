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THY'den hisse geri alımı

THY, sermayesinin yüzde 10'una kadar pay geri alım programı kararı aldı

THY'den hisse geri alımı
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THY'den KAP'a yapılan açıklamada, pay geri alımı için 1.5 milyar liraya kadar fon ayrıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, payların geri alımlarında alt fiyat limiti sıfır, üst fiyat limiti ise 30 TL olacak.

Pay geri alım programının 31 Mart'ta yapılacak genel kurul toplantısında onaya sunulacağı ifade edildi.

THY'den KAP'a yapılan bir diğer açıklamada ise, 2019 yılına ilişkin kar payı dağıtımı yapılmayacağı belirtildi.

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