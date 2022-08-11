THY'den ikinci çeyrekte 9.1 milyar lira net kâr

Türk Hava Yolları'nın ikinci çeyrekte beklentilerin üzerine kâr açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) 2022 yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirket bu çeyrekte 9,1 milyar lira net kâr açıklarken, 6 aylık dönemdeki kârı 11 milyar 375 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin 6.8 milyar lira kâr açıklaması bekleniyordu. THY geçen yılın bu döneminde 59 milyon lira zarar açıklamıştı.

Geçen yıl 18.23 milyar lira gelir elde eden THY, bu yıl 71.97 milyar lira gelir elde etti.

Şirket, yüzde 28 oranında özkaynak artışı sağladı. Satışları ise yüzde 264 artışla 114.5 milyar liraya yükseldi.

Öte yandan bu dönemde pilot sayısında düşüş yaşanırken, kabin memuru sayısı yükseldi. Pilot sayısı, geçen yılın bu dönemi ile kıyaslandığında 5 bin 683'ten 5 bin 499'a geriledi. Kabin memuru sayısı ise 12 bin 153'den, 12 bin 499'ye yükseldi.