THY'den ilk çeyrekte 161 milyon dolar net kâr

Küresel havacılık sektörü, tarihinin en ağır krizini yaşadığı iki yılı geride bıraktı. Türk Hava Yolları, bu zorlu dönemde COVID-19 salgını kaynaklı krizin etkilerine ve artan jeopolitik gerilimlere rağmen 2022 yılının birinci çeyreğini 163 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 161 milyon dolar net kâr ile tamamladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ortaklığımızın 2022 yılının birinci çeyreğindeki toplam gelirleri, 3,1 milyar dolar ile 2019 yılının aynı dönemindeki toplam gelirlerini yüzde 10 aştı. Toplam gelirin yüzde 32’sini oluşturan kargo gelirleri söz konusu çeyrekte 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 141 artış gösterdi.

COVID-19 salgını kaynaklı krizin talep üzerinde oluşturduğu tüm zorluklara karşılık, Ortaklığımız yolcu taşımacılığında emsallerine göre erken toparlanma gösterdi ve kargo operasyonlarını salgın öncesi döneme göre güçlendirdi. Artan petrol fiyatlarına rağmen toplam gider kalemini maliyet azaltıcı tedbirler ile 2022 yılının birinci çeyreğinde 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 2 düşürerek net kâr elde etmeyi başardı. Bunun sonucunda Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar – EBITDAR) 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 98 artış göstererek 710 milyon dolar; FAVKÖK marjı da 10,3 puan artarak yüzde 23,3 oldu.

Yolcu kapasitesinin 2019 yılının aynı döneminin yüzde 91’ine ulaştığı 2022 yılının birinci çeyreğinde, iç hatlarda yüzde 83,6, dış hatlarda ise yüzde 68,6 doluluk oranı ile toplam 12,7 milyon yolcu taşındı. Türk Hava Yolları, geniş uçuş ağı, kuvvetli tarife yapısı ve üstün hijyen standartları sayesinde küresel bir havayolu olma kimliğini bu zorlu günlerde daha da sağlamlaştırdı. Dünyanın en genç ve modern filoları arasında bulunan filomuz Mart sonu itibarıyla 248’i dar gövde, 104’ü geniş gövde ve 20’si kargo uçağı olmak üzere toplam 372 uçaktan oluşmaktadır.

2021 yılında Avrupa’nın en fazla uçan network taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları, 2022 yılının ilk çeyreğinde de Avrupalı network taşıyıcılar arasındaki liderliğini korudu. Salgın sürecinde kargo taşımacılığının katkısı ile kriz dönemini fırsata çevirerek 2022 yılının Şubat ayı verilerine göre kargo pazarında dünyanın en büyük 5. hava kargo taşıyıcısı oldu. 2022 yılının Şubat ayında İstanbul Havalimanı’ndaki yüksek teknolojiyle donatılan yeni kargo operasyon merkezi olan SMARTIST’e taşınan Turkish Cargo, yeni evinde dünyada lider hava kargo markaları arasındaki pozisyonunu daha da geliştirmeyi hedeflemektedir."