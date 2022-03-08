THY'nin yolcu sayısı şubatta 4 milyon oldu

Türk Hava Yolları'nın (THY) Şubat 2019 döneminde 5,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 4 milyon olarak gerçekleşti.

THY'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, yolcu doluluk oranı Şubat 2022 döneminde yüzde 68,5 oldu.

Taşınan Kargo-Posta, Şubat 2019 döneminde 113.618 ton iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 3,5'lik artışla 117.568 tona ulaştı.

Ocak – Şubat 2019 döneminde 10,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 7,9 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 12,4 puanlık azalma ile yüzde 67,2 oldu.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Şubat 2019 döneminde 27,8 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 10 azalarak 25 milyar olarak gerçekleşti.

Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Şubat 2019 döneminde 225.803 ton iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 5,3'lük artışla 237.751 ton seviyesine geldi.

THY'nin 2022 Şubat ayı sonunda filodaki uçak sayısı 372 oldu.