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Ticaret görüşmelerinde yeni tur başladı

Hazine Bakanı Mnuchin liderliğindeki ABD heyeti Pekin temaslarına başladı.

Ticaret görüşmelerinde yeni tur başladı
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Hazine Bakanı Steven Mnuchin liderliğindeki ABD heyeti, Çin ile bir ticaret anlaşmasına varmak için yapılan müzakerelerin Pekin ayağında bugün temaslarına başladı.

Görüşmelere katılmak için otelinden ayrılışında gazetecilere açıklama yapan Mnuchin, dün akşam Çinli yetkililer ile "verimli bir çalışma yemeği"nde buluştuklarını ifade etti.

Mnuchin, bugünkü toplantıya ilişkin ise detay vermedi.

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