Ticaret savaşı ateşkesi teknoloji devlerinin hisselerinde doping etkisi yaptı

ABD ve Çin’in hafta sonu gerçekleştirdiği görüşmelerde karşılıklı gümrük vergilerinin geçici olarak askıya alınması yönünde varılan anlaşma, küresel teknoloji ve çip hisselerinde güçlü bir toparlanma sağladı.

Anlaşmanın ardından Nasdaq 100 endeksi yüzde 3,7, S&P 500 vadeli endeksi ise yüzde 2,7 artışla haftaya başladı.

ABD’de, Çin'e gönderilen çiplerde hâlâ bazı ihracat kısıtlamaları bulunsa da yatırımcılar anlaşmayı pozitif karşıladı. Nvidia, piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 4 değer kazanırken, AMD’nin hisseleri yüzde 5 yükseldi. Broadcom ve Qualcomm hisseleri de yüzde 5 civarında prim yaptı.

Yarı iletken tedarik zincirinin önemli oyuncularından Marvell ise yatırımcı gününü ertelemek zorunda kaldığı geçtiğimiz haftanın ardından bu sabah işlemlerinde yüzde 7,5 artış kaydetti.

Avrupa’da da benzer bir iyimserlik dikkat çekti. En gelişmiş çipleri üretmekte kullanılan kritik makinelerin tedarikçisi ASML hisseleri yüzde 4,5 artarken, Infineon Technologies de güçlü bir yükseliş gösterdi.

ABD-Çin arasındaki bu ticari yumuşamanın, yüksek teknoloji sektöründeki yatırımcı güvenini artırması bekleniyor.