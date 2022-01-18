Ticari kredi faizleri en az 3 puan geriledi

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası’nın politika faizinin eylülden bu yana 500 baz puan indirmesi ve ticari kredilerde ivme kaybına dikkat çekmesi sonrası bankaların ticari kredi faizleri en çok tartışılan konuların başında geldi. Bankalar özellikle geçen yılın son ayı ve yeni yılın ilk haftalarında ticari kredi faizlerinde hızlı bir yükselişe gitti ve rotatif kredilerde yüzde 46 seviyeleri bile görülür oldu. Çoğunlukla 26-33 seviyesinde rotatif kredi faizi uygulayan bankalarda geçen haftanın son günlerinde başlayan ve bu hafta ile birlikte hızlanan yeni bir trend var ki o da ticari kredi faizlerinde düşüş yaşanması. Bankacılık kaynakları ticari kredi faizlerinde en az 200-300 baz puanlık indirimler olduğunu belirterek faizlerin yüzde 20-24 seviyesine çekildiğine dikkat çekti. Kaynaklar bunun temel makroekonomik hikayenin değişiminden değil geçen yılın son ayında bankaların bilanço iyileştirme operasyonlarının sona ermesinden kaynaklandığına işaret etti.

Bankacılık kaynakların aralık ayının sonuna doğru kredi ve mevduat faizleri birden yükseldiğinde Merkez Bankası’nın fonlamasının 500 milyar TL civarında olduğunu ve şu anda 370 milyar liralar seviyesine çekildiğini belirtti. Kaynakların verdiği bilgiye göre yine yukarı yönlü bir seyir olsa da 350 milyar lira civarında dengelenmesi bekleniyor. Bu durum yine de TL likiditesinde tam bir rahatlama olmadığı anlamına geliyor.

Bilanço dönemi ihtiyacı kalmadı

Şu an gerileyen ticari kredi faizlerine bilgi veren bankacılık kaynakları yılsonundaki mantıksız mevduat ve kredi faizlerinin bilanço döneminin sona ermesiyle normalleşmesi gibi bakılması gerektiğine işaret ederken yoksa makro göstergelerde bir değişim olmadığını söyledi. Kaynaklar, enflasyonda yüzde 50-55’li seviyelerin görülmesinin öngörüldüğünü dile getirirken ticari kredilerde son günlerde hafif de olsa hareketlenme olduğunu vurguladı. Ancak bireysel kredi faizlerinde çok yüksek seviyelerin devam ettiğini ve talebin de artmasının beklenmediğini belirtti kaynaklar.

Bir diğer bankacılık kaynağı da bankaların yılsonu bilanço dönemi ihtiyaçları nedeniyle kredi ve mevduat faizlerinin çok arttığını şimdi de faizlerin gevşediğini vurguladı. Kaynaklar sıkılaştırmanın ise devam ettiğini ve TL likiditenin az olduğunu belirtirken o nedenle pahalı olmasının da mantıklı olduğunu dile getirdi. Bankacılık kaynakları rotatif ve spot kredilerde faiz oranları gerilerken 6 ay ve üzerinde yine faiz oranlarının yüksekliğini koruduğunu kaydetti.

Tüketici kredi faizi arttı

Merkez Bankası verilerine göre 7 Ocak haftasında bankaların TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı bir önceki haftaya göre 140 baz puan artışla yüzde 25,77 oldu. TL bazlı konut kredi faizleri 110 baz puan artışla yüzde 18,58, taşıt kredi faizleri 333 baz puan artışla yüzde 29,57 ve ihtiyaç kredi faizleri 214 baz puan artışla yüzde 31,69 olarak gerçekleşti. Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 37 baz puan azalışla yüzde 4,75’e inerken Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 87 baz puan artışla %4,50’ye çıktı. Bu arada sankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 07 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 159 baz puan azalışla yüzde 17,88 olurken dolar mevduat faizi 17 baz puan azalışla yüzde 0,63 ve Euro mevduat faizi 4 baz puan azalışla yüzde 0,25’e indi.

Enflasyon beklentisi yüzde 40 civarında

Reuters’in anketine göre piyasada Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 2022'nin ilk yarısında yüzde 40 civarında seyretmesi, yılsonunda ise yüzde 27 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Reuters'ın toplam 43 katılımcı ile 10-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiği anketteki medyan tahmine göre enflasyonun yılın ilk çeyreğini yüzde 40 seviyesinde kapaması beklenirken, ikinci çeyrekte bu seviye yüzde 39'a düşüyor. Ancak piyasada bazı analistlerin yaptıkları hesaplar enflasyonun ilk çeyrekte yüzde 50-55’ler seviyesine kadar çıkacağını da gösteriyor. Reuters’in son anketi daha önceki anketteki birinci çeyrek tahmini olan yüzde 17 ve ikinci çeyrek tahmini olan yüzde 15,5'in oldukça üstünde bulunuyor. TÜFE'nin yılsonuna kadar ise yüzde 26.8 seviyesine inmesi beklenirken tahminler yüzde 17 ve yüzde 46 arasında geniş bir bantta yer alıyor. Anketteki medyan tahmine göre enflasyonun 2023 sonunda bile ancak yüzde 15.3 seviyesine inmesine beklenirken bu rakam yetkililerin 2023 ortasında tek haneli enflasyona ulaşılacağı öngörülerinin çok üstünde bulunuyor.