Tırmanan çatışmalar havacılığı vurdu: Hisselerde sert düşüş

ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan çatışmaların enerji piyasalarında yarattığı sert fiyat hareketleri, Asya borsalarında havayolu şirketlerinin hisselerini olumsuz etkiledi.

Petrol fiyatlarının hızlı yükselişi ve Orta Doğu hava sahalarındaki kapanmalar, sektör üzerinde maliyet baskısını artırdı.

Petrol fiyatları son iki yılın zirvesinde

Savaşın etkisiyle petrol fiyatları pazartesi günü erken işlemlerde yaklaşık yüzde 20 artarak Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Küresel arzın sekteye uğrayabileceği ve sevkiyatlarda uzun süreli aksamalar yaşanabileceği endişeleri fiyatlardaki yükselişi hızlandırdı.

Uçuş iptalleri ve özel jet talebinde artış

Bölgedeki hava sahalarının kapatılması yolcu trafiğini de doğrudan etkiledi. Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen yolcuların yüksek maliyetlere katlandığı, özel jetlere olan talebin arttığı bildirildi. 28 Şubat-8 Mart döneminde Orta Doğu bağlantılı 37 binden fazla uçuş iptal edildi.

Havayolu hisselerinde sert düşüş

Artan yakıt maliyetleri yatırımcıların satışa yönelmesine neden oldu. Qantas Airways, Air New Zealand, Cathay Pacific, Japan Airlines, Korean Air Lines ile China Southern ve China Eastern'ın hisseleri pazartesi günü yüzde 4 ile yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

Yakıt maliyetleri baskı yaratıyor

Havayolu şirketlerinde yakıt giderleri, iş gücünden sonra en büyük maliyet kalemi olarak öne çıkıyor ve toplam operasyonel harcamaların yaklaşık beşte biri ile dörtte biri arasında değişen paya sahip bulunuyor.

Sektör temsilcileri, petrol fiyatlarındaki yükselişin jet yakıtı maliyetlerini hızla artırdığını, kapalı hava sahaları nedeniyle uzayan uçuş sürelerinin de operasyon giderlerini yukarı çektiğini belirtiyor.