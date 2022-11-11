TKBB Başkanı Çelik: Liralaşmaya sektör paylarının üzerinde destek verdik

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik, katılım bankacılığının büyümesini 2022 yılında da sürdürdüğünü, konvansiyonel bankacılığın üzerinde bir performansla yola devam ettiklerini söyledi.

Şube ağının da yaygınlaşmasıyla katılım bankalarının görünürlüğünün arttığına işaret eden Çelik, "Bugün itibarıyla 1,1 trilyon lirayı aşan bir aktif büyüklüğümüz var sektör olarak. Karlılığımız, ortalama bankacılık sektörü karlılığının üzerinde. Ülkemizin ekonomi politikalarına hem destek olma hem liralaşma politikasını destekleme anlamında çalışmaları sürdürüyoruz. Şu anda sektörün pazar payı yüzde 8'in üzerine çıkmış durumda. 2025 hedefimiz, katılım bankaları olarak yüzde 15'lik bir pazar payına ulaşmak." dedi.

Türkiye Ekonomi Modeli ile beraber katılım bankacılığı modelinin gelişmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getiren Çelik, modelin en önemli unsurlarından birinin de toplanan fonların içindeki Türk lirası payını artırmak olduğuna işaret etti.

Çelik, şöyle devam etti: “Bizim bankacılık sektöründeki payımız yüzde 8 olmasına rağmen kur korumalı hesaplardaki payımız yüzde 10'un üzerine çıkmış durumda. Yani sektördeki payımızdan daha fazla liralaşma politikasına desteklerimizi sürdürüyoruz. Tabii bu anlamda hükümetimizin aldığı kararlar çerçevesinde de katılım finans prensiplerini dikkate alarak biz de bu politikaların yerleşmesi, yaygınlaşması ve sanayicinin, iş adamının ihtiyacına en etkin şekilde yönlendirilmesi için çalışmalara devam ediyoruz."

Yerli otomobil alacaklara finansal destek

Togg'un kendilerini de heyecanlandırdığını belirten Çelik, katılım bankaları olarak bu heyecana dahil olmak isteyenlere finansal destek sağlayacaklarını söyledi.

Togg'a ulaşmak isteyenlere sunulacak finans koşullarıyla ilgili çalışmanın da devam ettiğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu: "Fiyatlar netleştikten sonra, araçlar piyasaya çıkıp fiyat listeleri olgunlaştıktan sonra en uygun ödeme koşullarıyla gerekli finansmanı yapacağımızı şimdiden taahhüt ettik. Bizim için önemli. Ayrıca Togg’un bu anlamdaki faaliyetlerinin çeşitlenmesi, yeni modellerin hayata geçirilmesi, elektrikli şarj istasyonlarının oluşturulması noktasında biz Vakıf Katılım olarak da katılım finans sektörü olarak da her türlü desteğe hazırız. Tabii şu an fiyatlar belli olmadığı için somut bir şeyler söylememiz anlamlı olmaz ama hem vade koşulları hem de finansman maliyetleri olarak en uygun koşulları vereceğimizi şimdiden taahhüt ettik ve kendimizi bağladık."