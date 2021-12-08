TKBB ve FKB protokol imzaladı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile Finansal Kurumlar Birliği (FKB) arasında veri paylaşımına ilişkin imzalanan protokol kapsamında, Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi’nde (KBFKS) bulunan fon kullandırılmasına konu edinilen belge bilgileri ile Merkezi Fatura Kaydı Sistemi’nde (MFKS) bulunan alacak belge bilgilerinin elektronik ortamda paylaşılması ve çapraz kontrollerinin yapılması hedefleniyor.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi’ne dahil olan tüm katılım bankalarına ilaveten Aralık 2021 tarihinde kalkınma ve yatırım bankaları da entegrasyon çalışmalarına başladığını kaydederek “Kasım 2021 tarihi itibari ile yaklaşık 1.5 milyon adet, 462 milyar TL tutarındaki kayıt edilen alım-satıma konu belgenin; 286 milyarlık kısmi finansmana konu edilmiştir. Bu süre zarfında 2.8 milyar TL değerindeki 11.500 adet alım-satıma konu belgenin mükerrer kullanımı engellenmiştir. Bu iş birliğinin reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırarak kayıt altına alınmasıyla birlikte müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkaracağına inanıyoruz. Ülke ekonomimize sağlayacağı katkının yanı sıra kayıt dışılığı önlemesi adına da bu platformu değerli buluyorum. Platformun sektörümüz ve ülkemize katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Finansal Kurumlar Birliği Genel Sekreteri Ahmet Candan “Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Finansal Kurumlar Birliği arasında imzalanan Protokol kapsamında, Merkezi Fatura Kaydı Sistemi ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde kurulmuş olan, katılım bankalarının finanse ettikleri ticari alacakları kaydettikleri Fatura Kayıt Sistemi’nin entegre edilmelerine yönelik çalışmalar başlamıştır. Türk finans sektörünün önemli oyuncularını temsil eden iki Birlik arasında imzalanan söz konusu iş birliği protokolü kapsamında MFKS ve KBFKS’ye kaydedilecek belgeler karşılıklı sorgulanabilecek. Reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıran ve kayıt altına alan bu iki sistemin entegre olmasını sağlayacak bu iş birliğinin; ülke ekonomimize sağlayacağı katkı ve eş zamanlı olarak kayıt içi ekonomiyi desteklemesi açısından çok değerli buluyorum” diye konuştu.