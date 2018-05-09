TKBB'de yeni dönem
Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin yeni döneminde yönetim kurulu başkanı Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir oldu.
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, görevini Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir'e teslim etti.
TKKB'nin 17. Olağan Genel Kurulu’nda katılım bankacılığına ilişkin meslek ilke ve standartlarını belirlemek üzere, Merkezi Danışma Kurulu üyeleri de belirlendi.
Üyeler, Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Prof. Dr. Ahmet Yaman, Prof. Dr. Hasan Hacak, Prof. Dr. Rahmi Yaran ve Prof. Dr. Temel Hazıroğlu olarak duyuruldu.
Toplantı sonrasında Prof. Dr. Hayrettin Karaman'a Katılım Bankacılığı Ödülü verildi. Ayrıca katılım bankacılığı ile ilgili olarak Makale Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
Kaynak: AA