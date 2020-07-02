TKYB, 300 milyon dolar kredi sağladı
TKYB, COVID-19'un etkilerinin azaltılması amacıyla Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan 300 milyon dolar kredi sağladı.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası , Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan hazine garantisi ile 300 milyon dolar kredi sağladı.
Bankadan KAP'a yapılan açıklamada "Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu, bankamıza COVID-19 etkilerinin azaltılması amacıyla kullanılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile 300 milyon dolar tutarında kredi sağlanmasını onaylamıştır" denildi.