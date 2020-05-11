TKYB, aktiflerini 21 milyar TL'ye çıkardı

11 Mayıs 2020

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2020’nin ilk çeyreğinde aktiflerini yüzde 25,7 oranında artırarak 21 milyar TL’ye yükseltti. Bankanın aktiflerinin yüzde 78,3’ünü oluşturan kredi tutarı ise aynı dönemde yüzde 11,8 artarak 16 milyar TL’ye ulaştı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2020 yılı Ocak-Mart dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Banka aktif toplamını, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,7’lik artışla yaklaşık 21 milyar TL’ye yükseltti. Aktiflerin yüzde 78,3'ünü oluşturan kredi tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,8 artış göstererek 16 milyar TL'ye ulaştı. Aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,14 puan azalarak 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 0,68 düzeyine geriledi. Sermaye yeterlilik oranı ilk çeyrek dönemde yüzde 20,4 oldu. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın ilk üç aylık dönem net kârı ise 90 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, değerlendirmesinde 2019 yılı Aralık ayında ortaya çıkan ve bu yılın ilk çeyreğinde hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgınının küresel ekonomi üzerinde endişe ve belirsizlik yarattığına dikkat çekti. “2020 Ocak ayı itibariyle dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelerin Bankamız faaliyetlerine yansımasına bakıldığında, güçlü performans seyrinin 2020’nin ilk çeyreğinde de devam ettiği görüyoruz” diyen Öztop, bu dönemde de kredilerini büyütme suretiyle ekonomiye desteklerinin sürdüğünü vurguladı.

Türkiye ekonomisinde 2019 yılının son çeyreğinde görülen güçlü toparlanmanın, finansal koşullardaki iyileşmenin de katkısıyla 2020’nin ilk iki ayında devam ettiğini kaydeden Öztop, “Koronavirüsün ülkemizde Mart 2019 itibariyle tespit edilmeye başlanması ile ayın ortasından itibaren iktisadi faaliyette yavaşlama sinyalleri belirdi. Ekonomi Yönetimi, olumsuz etkilerin sınırlandırılması amacıyla başta Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları olmak üzere, birçok kapsamlı önlemi hızla aldı. Ek olarak Merkez Bankası, finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişini devam ettirmek adına tedbirleri uygulamaya koydu. Parasal ve mali tedbirler ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek koronavirüs salgınının iktisadi faaliyet ve istihdam üzerindeki etkilerinin bertaraf edilmesine katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede Türkiye ekonomisi hızla güçlü büyüme patikasına geri dönecektir” değerlendirmesinde bulundu.