TKYB'den 100 milyon euroluk eurobond ihracı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), sürdürülebilirlik alanında temin ettiği yabancı kaynaklara bir yenisini ekleyerek 100 milyon euro tutarında ilk sürdürülebilir eurobond ihracını gerçekleştirdi.

TKYB açıklamasına göre, Agence Française de Developpement (AFD), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından ihraç edilen ilk sürdürülebilir eurobonda 100 milyon euro yatırım yaptı.

AFD'nin finansman sağladığı 11 yıl vadeli söz konusu ihraçtan elde edilecek fonlar, iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik yatırımları ve sosyal projeleri desteklemek için kullanılacak.

Banka'nın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında gerçekleştirilen eurobond ihracından elde edilecek fonun en az yüzde 75'i Türkiye'de iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunan yeşil projelerin finansmanı için ayrılırken, kalan kısmı sosyal projelere yönlendirilecek.

Banka, söz konusu ihraç kapsamında, ekonomide kadın iş gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar için AFD'nin teknik destek programından yararlanacak.

"Bankamız adına bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, sürdürülebilir yatırımlara sağladıkları finansman olanakları ile ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine destek verdiklerini belirtti.

Öztop, "AFD’nin desteği ile gerçekleştirdiğimiz eurobond ihracı ile Bankamız adına bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu fonlama, 47 yıllık geçmişe sahip olan Bankamızın ilk sürdürülebilir eurobond ihracı olma özelliğini taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Eurobondun getirdiği kaynak çeşitliliği bakımından banka için büyük önem taşıdığını ve gelecekte daha geniş bir yatırımcı ağına ulaşma hedeflerini desteklediğini aktaran Öztop, "Bu ihraç ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve yeşil dönüşümüne sağlayacağımız katkı için çok mutluyuz. AFD’nin Bankamıza olan güveni için teşekkür ediyor, iş birliğimizin artarak devam etmesini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Oliver Gauvin de düşük karbonlu ve iklime dayanıklı ekonomilere geçişi güçlendirmek ve Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için finansal sistemlerin yeşillendirilmesinin bir öncelik haline geldiğini vurguladı.

Gauvin, "TKYB'nin AFD tarafından desteklenen bu ilk sürdürülebilir tahvil ihracı, bize Fransa ve Türkiye arasındaki ve özellikle Türkiye'nin Paris Anlaşması ile uyumlu düşük karbonlu enerji geçişi alanındaki mükemmel iş birliğini hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

AFD Avrasya Bölge Direktörü Cecile Couperie ise AFD'nin küresel finansın yeşil hale gelmesi konusunda tamamen kararlı olduğunu belirterek, "Geleneksel kredi limitlerimizin tamamlayıcısı olan bu yeni finansal araç ile TKYB ile iş birliğimizi yenilemekten mutluluk duyuyoruz. Yine bugün imzalanan teknik destek paketi, TKYB'nin finanse ettiği projelerde kadın istihdamını artırma girişimlerini destekleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.