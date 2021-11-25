TKYB'den 100 milyon euroluk imza

Türkiye yeşil finansman çalışmalarına yeni bir protokolle devam etti.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ile Fransız Kalkınma Ajansı ile yapılması planlanan 100 milyon euroluk tahvil ihracı tahsisli satış işlemi için 24 Kasım 2021'de bir ön protokol imzalandığı belirtildi.

Söz konusu tahvilin bankanın Yeşil ve Sürdürülebilir Tahvil Çerçevesi ile uyumlu olarak yapılandırılacağı belirtildi.