TKYB’den 1,2 milyar liralık net kâr

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), 2022 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre banka, bu yılın Ocak-Eylül döneminde aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 131, 2021 yıl sonuna göre yüzde 63 artırarak 79 milyar TL’ye yükseltti. Bankanın kredilerinin tutarı, 2021 yılı sonuna göre yüzde 47, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 119’luk artış göstererek 55 milyar TL'ye ulaştı. Banka, karını 2021'in aynı dönemine göre yüzde 78 oranında artırarak 1,2 milyar TL net kâr gerçekleştirdi. Brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 1,86, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 16,09 olarak gerçekleşti.

“İlk sürdürülebilir eurobond ihracımızı gerçekleştirdik”

Sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve düşük karbonlu ekonomiye geçişine destek veren Bankamızın, ilk sürdürülebilir eurobond ihracını gerçekleştirdik. Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Bankamız tarafından ihraç edilen ilk sürdürülebilir eurobond’a 100 milyon euro yatırım yaptı. 11 yıl vadeli eurobond ihracından elde edilecek fonun en az yüzde 75’i Türkiye'de iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunan yeşil projelerin finansmanı için ayrılırken, kalan kısmı sosyal projelere yönlendirilecek. Bankamız ihraç kapsamında, ekonomide kadın iş gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar için AFD’nin teknik destek programından da yararlanacak.” şeklinde konuştu.

“Yurt dışından sağladığımız kaynaklar 5 milyar doları aştı”

Bankanın ana misyonunun ülkemizin kalkınma hedeflerine uygun yatırımları desteklemek olduğunu söyleyen Öztop, “Uluslararası finans kuruluşlarından kaynaklar sağlayarak yenilenebilir enerji ile enerji verimliliği projelerini destekliyor, KOBİ’lerimizin yanında yer alıyoruz. Pandeminin etkilerinin azaltılması, altyapı yatırımlarının ve imalat sektörlerinin desteklenmesi, istihdamın artırılması gibi temalara yönelik olarak yurt dışından sağladığımız kaynaklar 5 milyar ABD dolarını aştı. Bu finansman imkanlarının yaklaşık yüzde 40’ı son 4 yılda Bankamızın yeniden yapılanma sürecinde sağlandı. İstikrarlı büyüme için güven duyulan bir kurum olmanın sorumluluğuyla kaynaklarımızı artırmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Türkiye Kalkınma Fonu’nun büyüklüğü, 1,5 milyar TL’yi aştı

Türkiye Kalkınma Fonu ile bölgesel kalkınmaya, inovasyona ve girişimcilik ekosistemine stratejik destek verilmesinin amaçladıklarını belirten Öztop, “Türkiye Kalkınma Fonu’nun alt fonlarından Bölgesel Kalkınma Fonu ve Teknoloji ve İnovasyon Fonu’na KOSGEB’in de yatırımcı olarak katılmasıyla, 5 alt fon aracılığıyla yönettiğimiz fon büyüklüğü 1,5 milyar TL’ye ulaştı. 212, ScaleX, 500, Revo ve DCP gibi Türkiye’nin önde gelen girişim sermayesi fonlarına taahhüt edilen toplam 10 milyon euroyu aşan yatırım tutarı çerçevesinde, Türkiye girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam ettik. Türkiye’nin ilk ve tek yerli endüstriyel enzim üreticisi Livzym firmasına Ağustos 2022’de 3 milyon ABD doları yatırım yaptık.” diye konuştu.