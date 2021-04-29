TKYB'den 65 milyon 750 bin TL'lik bono ihracına aracılık

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, yürüttüğü yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında verdiği sermaye piyasaları danışmanlığı ile Tarım Kredi Holding’in 65 milyon 750 bin TL tutarındaki bono ihracına aracılık etti.

Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu ihraç, Türkiye'de entegre tarım alanında önemli rol üstlenmiş olan ve tarımın finansmanında sermaye piyasası alternatiflerini de değerlendiren Tarım Kredi Holding’in ilk bono ihracı oldu. İhracın satış aracılığını ise Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstlendi.

Sermaye piyasaları danışmanlığı çerçevesinde sürdürülebilir tarım için önemli bir iş birliğine aracılık ettiklerini vurgulayan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, sermaye piyasası ürünlerinde kaynak ve ürün çeşitliliğini sağlamak ve bu çerçevede, kalkınmada öncelikli sektörlerdeki şirketleri, sermaye piyasası yatırımcılarıyla buluşturmak üzere çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

“Farklı finansman kaynaklarına erişilmesine aracılık ediyoruz”

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli çalışmalara imza attıklarının altını çizen Öztop, “Yatırım Bankacılığı çatımız altında hem özel sektör hem de kamu kuruluşlarına finansal danışmanlık hizmetleri veriyor, firmaların farklı finansman kaynaklarına erişmesine aracılık ediyoruz. Tarım sektörünün ülkemizin kalkınmasında ve enflasyon hedeflemesinde taşıdığı önemi göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir tarımın finansmanında aktif rol almaya devam ediyoruz. 2020 yılında aracılık ettiğimiz Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği şirketlerinden Tarkim’in sukuk ihracının yanına Tarım Kredi Holding’in bono ihracını da ekleyerek bu kapsamdaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine bu yıl içerisinde, bir reel sektör şirketi için uluslararası standartlarda raporlama kalitesiyle Türkiye’nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvili ihracına aracılık ettik. Bu ve bunun gibi tematik sermaye piyasası ürünlerinin yaygınlaşmasında öncü rol üstlenerek tahvil ve sukuk çalışmalarımıza devam etmeyi hedefliyoruz.” dedi.