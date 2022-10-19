TKYB'den bedelli sermaye artırım kararı

Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası (TKYB) sermayesini bedelli olarak 500 milyon lira, yani yüzde 25 artırma kararı aldı.

Bankanın dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre sermaye kredi talebini karşılamak ve sermaye yeterlilik rasyolarını güçlendirmek için artırılacak.

Sermaye artırımında 1 lira nominal değerli payın 1 liradan satılacağı ifade edildi.