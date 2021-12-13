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TKYB'den borçlanma ihracı başvurusu

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, azami 400 milyon dolar veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, tahvil, bono ve benzeri borçlanma aracı ihraç edecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, yurt dışında, halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek toplamda azami 400 milyon dolar veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, tahvil, bono ve benzeri borçlanma araçlarının ihracına yönelik BDDK ve SPK’ya başvurduğunu açıkladı.