TKYB'den işletmelere 300 milyon dolarlık destek

17 Ağustos 2020

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), açıklamasına göre, ekonomiye yeni kaynaklar sağlamak üzere çalışmalarına hız veren banka, bu doğrultuda yeni bir anlaşma gerçekleştiriyor. Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu, Türkiye COVID-19 Kredi Limiti kapsamında TKYB’ye, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantörlüğünde 300 milyon dolarlık kredi sağlanmasını onayladı.

TKYB tarafından altyapı, ulaşım, enerji, su, sürdürülebilir şehirler, sağlık, bilgi ve iletişim teknolojileri ve imalat sektörleri dahil pek çok sektörde nakit akışını destekleyecek bir ürün olarak sunulacak yeni kredi ile işletmelerin, giderler, stoklar veya ticari alacaklar gibi kısa vadeli ödemelerinden kaynaklanan likidite zorluklarını aşmasına katkı sunulması hedefleniyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Bankamız tarafından kalkınma finansmanı kuruluşlarından temin edilen uluslararası kaynaklar, ülkemizin üretim potansiyelinin artırılması ve COVID-19 salgınının ekonomik faaliyet ve istihdam üzerindeki etkilerinin dengelenmesi için ülke olarak topyekün yürüttüğümüz çabaya destek olacak. Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan temin ettiğimiz bu kredi çerçevesinde bankamız doğrudan büyük işletmelere ve seçilecek aracı finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimizin omurgası olan, salgın nedeniyle mali sıkıntılar yaşayan KOBİ'lere destek sunacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA