TKYB'nin 250 milyon dolarlık kredi paketi onaylandı

31 Ağustos 2020

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, yaptığı açıklama ile COVID-19 salgınından etkilenen KOBİ’lerin yararlanması amacıyla geliştirilen Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi için 250 milyon dolarlık kredi sağlanmasının Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandığını bildirdi.

Açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi ile Dünya Bankası’ndan sağlanacak bu kredi ile KOBİ’lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması, yeni çalışma ortamına uyum sağlamalarında ve yatırım harcamalarını karşılamada destek verilmesi hedefleniyor.

Dünya Bankası’ndan sağlanan 250 milyon dolarlık krediyle Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın 250’den daha az çalışanı olan KOBİ’leri destekleyeceğinin belirtildiği açıklamada, "Kredi kullandırırken; bir sektör ayrımı bulunmamakla birlikte kadın çalışan sayısı fazla olan, geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 20 veya daha fazla küçülme yaşayan, normal şartlarda finansmana erişimi zor olan, yeni ürünler, hizmetler ve teknolojiler geliştiren şirketlere öncelik verilecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kredi paketinden yararlanmak isteyenlerin daha sonra açıklanacak aracı bankalar ve finansal kuruluşlar vasıtasıyla başvurularını gerçekleştirebilecekleri de belirtildi.