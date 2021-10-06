TL, ABD Doları'nın güçlenmesiyle düşüşte

Hafta başından bu yana 8,85-8,90 bandında seyreden dolar/TL, bugün piyasaların açılışına doğu hareketlendi. Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indiriminin ardından yükseldiği 8.9490 seviyesindeki yeni tarihi zirvenin hemen altına hareketlendi ve 8,93'ü test etti.

Gözler yarınki yatırımcı toplantısında

Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından piyasalarda TCMB'nin yarın düzenleyeceği yatırımcı toplantısı takip edilecek. Bankacılar bu toplantıda verilecek mesajlardan TCMB'nin Eylül ayında 100 baz puan ile başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini anlamaya çalışacaklar.

ABD dolarındaki artış gelişen ülke para birimlerini baskılıyor

Dolar, küresel ekonomik büyüme görünümüne dair endişelerin artması ve işlemcilerin Fed'in para politikasını sıkılaştırma takvimi hakkında ipucu edinmek için ABD istihdam verilerini beklemesine rağmen dalgalı geçen seansta yükseldi. Küresel piyasalarda doların belirgin değer kazandığı ve küresel faiz artışlarının başladığı bir dönemde TCMB'nin iktisadi gerekçelerle açıklanmakta zorlanılan faiz indirimi TL'deki değer kaybının benzer para birimlerinden daha belirgin hissedilmesine neden oluyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta 1.56'ya çıkarak 17 Haziran sonrası en yüksek seviyeyi gördü ve sonrasında 1.45'e geriledi