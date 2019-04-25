TL baskı altında, Merkez bugün ne yapacak?

25 Nisan 2019

Merkez Bankası bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler, kurda yaşanan son hareketlilik düşünüldüğünde, bankanın önümüzdeki dönemde yapılabilecek bir faiz indirimine ilişkin sinyal vermesini olası görmüyor.

TCMB'nin uyguladığı nihai faizi gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 24 civarında bulunuyor.

Türk Lirası, başta ABD ile S-400 gerilimi olmak üzere, seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik ve TCMB rezervlerine yönelik endişeler nedeniyle bir süredir satış baskısı altında. Son olarak bu hafta petrol fiyatlarındaki sert artış ve doların küresel piyasalarda yaklaşık 2 yılın zirvesine tırmanması da TL'yi zorluyor.

Geçen Perşembe'den bu yana 5.85 üstünü test eden dolar/TL dün 5.8922'ye kadar yükseldi. MB kararlarının izlendiği bugün ise en yüksek 5.9020'yi test eden kur saat 10:11'de 5.8970 seviyesinde.

TL'nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 10'u aşmış durumda. Bankacılar mevcut riskler devam ettikçe TL'de kaybın önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyor.

Dolar endeksi 98 seviyesinin üzerinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'dan petrol ithal eden ülkelere yönelik yaptırım muafiyetlerini Mayıs'ta süreleri dolduktan sonra yenilememe kararı alması piyasalarda endişe unsuru. Bu gelişme petrol fiyatlarında yükselişe neden olurken, Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkeleri olumsuz etkiliyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,50 artışla 75.01 dolara çıktı.

Öte yandan dolar küresel bazda değer kazanıyor. Önceki gün beklentilerden iyi gelen ABD verileri ile yükselen dolar endeksi, dün ise eurodaki zayıf seyrin etkisiyle 23 ayın zirvesi olan 98.189'a tırmandıktan sonra bugün 98.022'de. Euro, Almanya'da büyümenin yavaşladığına dair yeniden gündeme gelen endişelerle dün 22 ayın dip seviyesine geriledikten sonra bugün 1.1157 ile yatay seyrediyor.

Rezerv bilgilendirmesi faizden önemli

Nomura ekonomisti İnan Demir, TCMB'nin retoriğinde bir değişiklik olmasını beklemediğini söyleyerek, "Son birkaç haftada döviz piyasasında yaşanan stres düşünüldüğünde faiz indirimi zamanlaması konusunda sinyal verilmesi imkanını görmüyorum. Sıkılaştırma eğiliminin devam etmesini beklerim. Bu arada faiz kararından daha önemlisi rezervler konusunda bir yönlendirme/bilgilendirme sağlanması olacak. Gördüğüm kadarıyla PPK kararı tamamen rezerv tartışmasının gölgesinde kalmış durumda" dedi.

Erken faiz ayarlamasından kaçınacaktır

ING Bank Başekonomisti Muhammet Mercan da 18 Nisan tarihli notunda, makro belirsizlikler ve kurdaki son volatilitenin ardından bugünkü toplantıda politika faizinin sabit tutulmasını beklediklerini söyleyerek, "TCMB'nin herhangi bir faiz indirim sinyali verme konusunda temkinli olacağını düşünüyoruz. TCMB muhtemelen seçim sonrası dönemde sıkı duruşunu koruyacak ve fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek için herhangi bir erken politika faizi ayarlamasından kaçınacaktır" dedi.

Petrol fiyatı 75 doları aştı