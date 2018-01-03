TL, dolar karşısında pozitif

03 Ocak 2018

Türk Lirası, enflasyon verisi sonrası dolar karşısında pozitif fiyatlandı.

Güne 3.77 seviyesinden başlayan kur, yıllık 11.92 ve aylık 0.69 ile beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisine karşın aşağı yönlü hareketlendi ve en düşük 3.7566'yı gördü.

Dolar/TL saat 15:00'da 3.7590'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5200 ve sterlin/TL 5.1000 seviyesinde yer aldı.

Analistler, dolar kurunda sakin seyrin sürmesi halinde TCMB'nin 18 Ocak'taki toplantısında para politikasında değişikliğe gitmeyebileceğini ifade ediyorlar.

Piyasalar, Zarrab-Atilla davasına ilişkin gelişmeleri izlemeye devam ediyor. Davada jüri bugün bir karara varmak üzere toplanacak. Bankaları sıkıntıya sokacak bir sonuç çıkmaması durumunda TL'deki toparlanmanın süreceği öngörülüyor.

Bu akşam açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının ise kurun seyri üzerinde etkili olması beklenmiyor.

Risk iştahı arttı

Öte yandan dolar endeksi dün 91,75 ile 20 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 92,10'a kadar yükseldi. Dolar; euro, sterlin, yen ve frank gibi gelişmiş ülke para birimleri karşısında bir miktar toparlanmış olsa da TL, Güney Afrika Randı, Meksika Pesosu ve Tayland Bahtı karşısında düşüşünü sürdürdü.

Uzmanlar, 2018 için negatif algının az olmasının küresel risk iştahını artırdığını, bununla birlikte gelişmekte olan ülke varlıklarının dolardaki yükselişten daha az etkilendiğini kaydetti. Kuzey ve Güney Kore arasında başlayan ılımlı sürecin piyasaları pozitif etkilediğini belirten uzmanlar, İran'da şiddetlenen hükümet karşıtı protestoların ise jeopolitik riskleri yeniden gündeme getirdiğini vurguladı.