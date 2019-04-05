TL dünkü kazanımlarını kısmen geri verdi

05 Nisan 2019

Dolar/TL dün sert düşüş ardından bugün 5.60 civarında yer alıyor.

Yerel seçim sonrası ilk üç işlem gününde dolar karşısında geniş bantta dalgalı ve genel olarak satıcılı bir seyir izleyen Türk Lirası dün ise benzer ülke para birimlerinden pozitif ayrışarak değer kazanmıştı. Dolar kurundaki düşüşte; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) tahsili geçmiş alacaklara yatırım yapabileceğine ilişkin açıklaması ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin söylemleri etkili olmuştu.

EBRD, Türkiye'nin bankacılık sektöründe geri dönmeyen kredilerdeki artışın önüne geçmesi için, talep olması halinde yardım edebileceğini belirtti. EBRD'nin Türkiye yöneticisi Arvid Tuerkner dünkü açıklamasında, "EBRD Türkiye'de geri dönmeyen kredi (NPL) alanındaki çalışmalarının kapsamını genişletmekle ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

TL'de uzun süredir devam eden değer kayıpları şirketlerin döviz kredilerini ödemekte zorlanmalarına neden oluyor. Ekonomik aktivitenin yavaşladığı bu süreçte tahsili gecikmiş alacaklarda (NPL) ise artış yaşanıyor. Geçen sene Ocak sonunda yüzde 2.94 olan takipteki kredi rasyosu bu sene Şubat'ta yüzde 4.11'e yükselmiş durumda.

Dolar/TL haftanın ilk üç işlem gününde sert dalgalandıktan sonra dün bankacılık sektörüne ilişkin iyimserlikle 5.55'i test etti. Bankacılık endeksi de dün yüzde 6 civarında yükseldi. Bu sabah ise dolar/TL dolardaki küresel değer kazancı ile dünkü kazançlarının bir kısmının geri vermiş durumda. Kur saat 10:28'de 5.6105 seviyesinde. Aynı saatte euro/TL 6.3020'de.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Bankacılık sektörüne baktığımızda aktif kalitesinin korunduğunu ancak yavaşlayan bir ekonomide şirketlerin borçlarını ödemekte zorlanması nedeniyle endişeler olduğunu görüyoruz. Türkiye ekonomisinde bankacılık sektörün en önemli endişesinin çözülebileceğini gösteren dünkü açıklamalar ciddi bir iyimserlik yarattı" dedi ve ekledi: "Piyasadaki fiyatlamaların bir anda tek yönde şekillenmesi sert hareketleri de beraberinde getirdi. S&P açıklamalarında yer alan Türk şirketlerin yurt dışı borçlanmalarını çevirmekte zorlanmayacağı yorumları da önemliydi. Piyasada önümüzdeki hafta reform gündeminin açıklanmasını bekliyoruz. Öte yandan seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanıp geride kalması da önemli olacak."

Reform gündemi

Öte yandan piyasalarda yerel seçimlerin siyasete etkisi, önümüzdeki hafta açıklanması beklenen reform gündemi, Türkiye ABD ilişkileri yakından takip edilmeye devam ediliyor. Seçimlerin ardından bir erken seçim beklentisi oluşmazken, önümüzdeki dönem uygulanacak ekonomi politikaları ve ekonomi yönetimi başta olmak üzere kabineye ilişkin olası değişiklikler yakından izleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak seçim öncesinde, "8 Nisan haftasında ekonomide atılacak adımları açıklayacağız. Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız" demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seçim gecesi konuşmasında, 4.5 yıl başka seçim olmayacağına vurgu yapmış ve yapısal reformlarla daha sağlam bir ekonomik mimari oluşturacaklarını söylemişti.

ABD ile ilişkiler

Diğer yandan ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler de piyasalarda yön belirleyici gelişme olarak izlenmeye devam ediyor. Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın almasına karşı çıkan ABD, F-35 savaş uçağında kullanılan ekipmanların Türkiye'ye tedariğini durdurarak, uçağın Türkiye'ye teslimatını durduracağına yönelik şu ana kadarki ilk somut adımını attı. Türkiye ise S-400'ün "nihayetlendirilmiş bir anlaşma" olduğunu belirtirken sürecin iki ülke ilişkilerine etkisi yakından takip ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün ABD ziyaretinde, Ankara ile Washington arasında gerilim yaratan Rusya'dan S-400 füzeleri satın alma anlaşmanın iptalinin söz konusu olmadığını ifade ederken, ABD'nin de Ankara'ya Patriot satmak için yeni bir teklif ilettiğini söyledi.

Bu arada bireylerin altı aydır aralıksız dövizde alım tarafında olması döviz mevduatları rekor seviyelere yükseltirken; bu durum, TL'nin değer kazancını sınırlayan ana nedenlerden biri olarak görülüyor.

Trump: Muazzam bir şeye haftalar kaldı

Riskli varlıklar pozitif

Kaynak: Reuters