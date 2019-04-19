TL haftanın son günü sakin

19 Nisan 2019

Haftanın son işlem gününe yukarı yönde başlayan dolar/TL öğle saatlerine doğru gevşedi. Bugün Kuzey Amerika'dan Avrupa ve Asya'ya kadar pek çok önemli piyasa Paskalya tatili nedeniyle kapalı.

Çarşamba günü Çin ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden veriler ve ABD ile diyaloğun etkisiyle 5.71'e gerileyen kur, dün Financial Times'da yer alan ve Merkez Bankası rezervlerine yönelik endişeleri yeniden gündeme getiren haberle 5.85'e kadar tırmanmıştı.

Bugün en yüksek 5.8347'yi gören kur, 5.7882'e kadar geriledikten sonra saat 15:30'da 5.8020'de. Aynı saatte euro/TL yatay 6.5310 seviyesinde, dolar endeksi hafif aşağıda 97.345'de. Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi ise yüzde 0,10 primle 96.810 puanda.

Küresel piyasalarda işlem hacimleri tatil nedeniyle düşerken, içeride; MB rezervlerine ilişkin endişe, İstanbul seçimlerine yönelik belirsizlik ve ABD ile S-400 gerilimi Türk Lirası üzerinde baskıya neden olmaya devam ediyor.

Bugünkü sakin seyri tatil havasına bağlayan uzmanlar, TL'yi baskı altında bırakan temel risklerin masada durmaya devam ettiğine dikkati çekti. Özellikle ABD ile ilgili pozitif bir haber akışının TL'ye olumlu yansıyacağını belirten uzmanlar, mevcut koşulda 5.80 bölgesinin izlendiğini, hafif aşağı sarkmalar olsa da bir toparlanmadan bahsedilemeyeceğini söylediler.

Çavuşoğlu'na S-400 iddiaları soruldu