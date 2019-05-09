TL için gün hareketli geçti

09 Mayıs 2019

Yurt içi piyasalar bugün oldukça hareketliydi... TL'de değer kaybının hızlanması üzerine Merkez Bankası'ndan 2 müdahale geldi.

Dolar/TL bugün 6.2460'a kadar tırmandı ve 24 Eylül 2018'den beri en yükseğini gördü. Euro/TL de 11 Ekim 2018'den bu yana ilk kez 7 lirayı aştı ve 7.0334'ü test etti. Sterlin/TL'de ise 8.1373 seviyesi görüldü.

Küresel piyasalarda bozulan risk iştahı ve TL'deki kayıplara paralel BIST 100 endeksi 88.647 puana kadar geriledi. Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS'ler de 11 baz puan artışla 483 baz puana kadar yükseldi.

Döviz kurlarındaki sert artışın ardından Merkez Bankası önce 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi ve ortalama fonlama maliyetini yüzde 25,5'e yükseltecek adımı attı.

Ardından TL zorunlu karşılıkları düşürerek yabancı parada ise artırdı. Bu adımla da piyasaya 2,8 milyar dolar likidite verilmesi ve 7,2 milyar TL ile 3 milyar dolar likidite çekilmesi sağlandı.

Söz konusu müdahalelerin ardından saat 19:35'de dolar 6.2145, euro 6.9835 ve sterlin 8.1050 seviyelerinden işlem gördü. Kapanışta BIST 100 endeksi 88.685 puanda yer aldı.

TL'yi zorlayan başlıklar

Analistler, seçimin tekrar yapılacağı 23 Haziran'a kadar TL'ye yönelik risk algısının devam etmesini beklerken, S-400 ve F35 nedeniyle ABD ile ilişkiler, TCMB'nin rezervleri, döviz tasarruf sahiplerinin TL'ye geçme isteksizliği gibi risk unsurları da göz önünde bulundurulduğunda TL'deki baskının ve kurdaki yükselişin sürmesi bekleniyor.

İçerideki risklerin yanı sıra ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının tekrar alevlenmesi küresel bazda endişe yaratıyor. ABD, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerinde ürüne uyguladığı gümrük vergisini Cuma gününden itibaren yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltecek. Yatırımcılar ABD'nin Trump'ın gümrük vergilerindeki artışı durdurmaya çalışan Çin'in müzakerecisi Liu He'nin 2 günlük Washington'da temaslarını yakından izliyor.

Merkez Bankası'ndan 2. müdahale

Erdoğan'dan yargı reformu vurgusu