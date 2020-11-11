ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C

Son Dakika Haberleri:

TL ile ilgili olumlu görüş

Societe Generale ve Citi, Türk lirası ile ilgili görüşlerini olumluya çevirdi.

TL ile ilgili olumlu görüş
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Societe Generale ve Citi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomik stratejinin benimseneceğiyle ilgili yaptığı açıklama sonrasında Türk lirası ile ilgili görüşlerini olumluya çevirdi.

Societe Generale, TL'de dolar ve euroya karşı uzun pozisyon alma önerisinde bulundu. Societe Generale raporunda, dolar/TL'nin 6,92 seviyesini hedeflediği belirtilirken; zarar kes seviyesi 8,31 olarak belirlendi. Euro/TL hedefi ise 8,13 olurken zarar kes seviyesi 9,75 oldu.

Piyasalarda 'yeni dönem' iştahıPiyasalarda 'yeni dönem' iştahı

Borsada kapanış ve işlem hacmi rekoruBorsada kapanış ve işlem hacmi rekoru

 

Ekonomistler mesajları yorumladı: Yabancı yatırımcılara yeşil ışıkEkonomistler mesajları yorumladı: Yabancı yatırımcılara yeşil ışık

Türkiye'nin risk primi 8 ayın dibindeTürkiye'nin risk primi 8 ayın dibinde

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyüme odaklı yeni bir seferberlik başlatıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Büyüme odaklı yeni bir seferberlik başlatıyoruz

 

Kaynak: Reuters

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap