TL ile ilgili olumlu görüş

11 Kasım 2020

Societe Generale ve Citi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomik stratejinin benimseneceğiyle ilgili yaptığı açıklama sonrasında Türk lirası ile ilgili görüşlerini olumluya çevirdi.

Societe Generale, TL'de dolar ve euroya karşı uzun pozisyon alma önerisinde bulundu. Societe Generale raporunda, dolar/TL'nin 6,92 seviyesini hedeflediği belirtilirken; zarar kes seviyesi 8,31 olarak belirlendi. Euro/TL hedefi ise 8,13 olurken zarar kes seviyesi 9,75 oldu.

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Kaynak: Reuters