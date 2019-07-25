25 Temmuz 2019

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün Murat Uysal’ın başkanlığında ilk kez toplanarak faiz kararını açıklayacak. PPK'nın kaç puanlık bir indirim yapacağı merak ediliyor.

Ekonomistlerin tahminleri en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer alırken, ağırlıklı görüş yüzde 24 seviyesinde olan politika faizinin 250 baz puanlık indirimle yüzde 21.5 seviyesine çekileceği yönünde.

TL karardan nasıl etkilenecek?

Analistler arasında genel görüş 200 baz puan altında bir indirimin TL'de ilk tepki olarak bir değer kazancı, 200-300 baz puan indirimin nötr/sınırlı iyimser, 300-400 baz puan indirimin nötr/sınırlı bir değer kaybı, 400 ve üzeri bir indirimin TL'de değer kaybını beraberinde getireceği şeklinde.

Daha yüksek indirimlerin ise daha sert değer kayıplarını beraberinde getireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan TL'deki tepkide PPK metnindeki yapılacak değişiklikler ve geleceğe dönük para politikası mesajlarının nasıl şekilleneceği de etkili olabilir.

Dolar 5.70'in üzerinde

Faiz kararı öncesi dolar 5.70'in üzerindeki seyrini sürdürüyor. Dün 5.73 seviyesinin üzerine çıkan ve ardından 5.70'li seviyelerde dengelenen dolar/TL, yeni güne 5.71'in üzerinde başladı. Kur saat 09:30 itibariyle 5.7170 seviyesinde yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım öngörmediği şeklinde algılanan ilk açıklaması ile geçen hafta 5.6140 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL bu hafta ise en yüksek 5.7370'i gördü.

ECB toplantısı da önemli

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası da (ECB) bugün faiz kararını açıklayacak. Analistler, ECB'nin eylül ayında faiz indirimine gideceği sinyali verebileceğini dile getirdi.

TCMB kararının ardından takip edilecek ECB kararının da TL üzerinde etkili olması bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararıyla para politikasını daha da gevşetmesine neredeyse kesin gözüyle bakılırken yatırımcıların merak ettikleri merkez bankasının bu gevşemeyi kademeli olarak mı yoksa tek ve büyük bir adımda mı hayata geçireceği.