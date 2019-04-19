TL kayıplarını kısmen geri aldı

19 Nisan 2019

Haftanın son işlem gününe yukarı yönde başlayan dolar/TL öğle saatlerine doğru gevşedi. Bugün Kuzey Amerika'dan Avrupa ve Asya'ya kadar pek çok önemli piyasa Paskalya tatili nedeniyle kapalı.

Çarşamba günü Çin ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden veriler ve ABD ile diyaloğun etkisiyle 5.71'e gerileyen kur, dün Financial Times'da yer alan ve Merkez Bankası rezervlerine yönelik endişeleri yeniden gündeme getiren haberle 5.85'e kadar tırmanmıştı.

Bugün en yüksek 5.8347'yi gören kur, saat 12:37'de 5.7935'e geriledi. Aynı saatte euro/TL eksi yönde 6.5210 seviyesinde, dolar endeksi de hafif aşağıda 97.352'de. Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi ise yüzde 0,10 primle 96.990 puanda.

Küresel piyasalarda işlem hacimleri tatil nedeniyle düşerken, içeride; MB rezervlerine ilişkin endişe, İstanbul seçimlerine yönelik belirsizlik ve ABD ile S-400 gerilimi Türk Lirası üzerinde baskıya neden olmaya devam ediyor.