TL, kayıplarının büyük kısmını telafi etti

26 Mart 2019

TCMB dün ve bugün bir hafta vadede repo fonlaması gerçekleştirmeyerek örtülü faiz artırımına giderken, döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı. TCMB bir diğer adımla ise iki gündür TL karşılığı döviz depo piyasasında ihale açmıyor.

Bankacıların verdiği bilgiye göre repo ihalesi açılmaması ortalama fonlama maliyetini yüzde 24'ten yüzde 25.50'ye çıkarırken, diğer iki adım ise TCMB rezervlerine bir haftada en az 2.5 milyar dolar katkı sağlayacak.

Bu adımların ardından dün yüzde 24.31'e yükselen ortalama fonlama maliyetinin bugün yüzde 24.60'a Cuma günü itibarıyla ise yüzde 25.50'ye yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan TL'deki sert değer kaybı ardından yabancı bankaların TL elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında Türk bankaların yasal sınırların da oldukça altında TL sağlama eğilimi neticesinde gecelik faizler yüzde 330'a, haftalık vadede ise yüzde 125'e kadar yükseldi. Getiriler geçen hafta gecelik vadede yüzde 22, haftalık vadede yüzde 24 civarında seyrediyordu.

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi dört kaynak Londra swap piyasasında TL için ana fonlayıcı konumundaki Türk bankalarının işlemlerini "önümüzdeki günlerde yasal limit olan yüzde 25'in oldukça altında kalacak" şekilde şekillendirdikleri söyledi.

Londra swap piyasasında TL likidite elde eden yabancı bankalar bu likiditeyi zaman zaman spot piyasada TL'nin değer kaybedeceğine yönelik yeni pozisyon almak için kullanılıyordu.

BDDK'nın kararı ve dün başlayan Türk bankalarının eğilimi piyasadaki likiditeyi azaltarak TL'nin maliyetini yükseltti.

Yabancılar için TL maliyetindeki artış ve TCMB'nin Cuma gününden attığı adımlar TL'deki değer kaybını sınırlayan önemli etkenler oldu.

Bir bankacı, "Yurtdışındaki uzun pozisyonları çözmek adına TL kısıldığından Londra'da gecelik swap faizleri çok sert yükseldi. Yabancı yatırımcının elindeki TL çok azaldı ve TL ihtiyacı olan bu kadar yüksek faizleri göze alıyor. Bunun da etkisiyle dolar/TL gevşiyor" dedi.

Öte yandan dolar/TL'de bu sabah sert hareketler gözlendi. Kur 5.57'li seviyelerden hızlı bir hareketle 5.4650'ye kadar geriledikten sonra dalgalandı. Dolar/TL saat 16:01'de 5.5340 seviyesinde bulunuyor. Bu sabah 5.9553/5.9599 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 5.8699/5.8808, bu sabah 6.3127/6.3485 seviyesinde olan euro/TL ise 6.2300/6.2427 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL Cuma gününe 5.46 civarında başladıktan sonra gece saatlerinde 5.8490'a kadar yükselmiş ve TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 6.5 civarı olmuştu. Dolar/TL Cuma günü 5.7625 seviyesinden kapandı.

TL neden değer kaybediyor?

Dün Reuters'da yer alan bir analize göre TL'deki değer kaybında TL mevduat getirilerinde umduğunu bulamayan ve seçim öncesi TL'ye güveni azalan bireysel yerli yatırımcıların dövize yönelme kararları geçmişteki kur hareketlerine göre bu kez daha belirgin bir rol oynarken, henüz bu yatırımcıları TL'ye yönlendirecek bir adım ise atılmadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Golan tepelerine ilişkin açıklamaları ABD ile ilişkilerin daha da kötüye gidebileceği endişelerini artırırken, BDDK hafta sonunda TL'nin dolar karşısındaki kaybı sonrası ABD merkezli uluslararası banka JP Morgan hakkında inceleme başlattı.

Öte yandan Erdoğan da hafta sonundaki mitinginde, seçim sonrası bu tür provokatif eylemlere girmenin faturasını "ağır keseceklerini" söyledi.

Analistler bütün bu gelişmelerin yabancı yatırımcılar tarafından "baskı" olarak algılandığını ve Türkiye'ye yatırım ilgisini azaltabilecek bir unsur olduğunu belirtiyor.

Bankacılar dolar/TL'de gözlenen sert yükselişin ardında aslında birçok neden olduğuna dikkat çekiyor. Bu çerçevede Golan Tepeleri açıklamaları, S-400 konusu, TCMB'nin rezervlerindeki azalma, lokallerin yoğun döviz talebi ve rekor seviyelere yükselen döviz mevduatları, Fed sonrası global büyüme endişeleri, kurda kalıcı bir gevşeme sağlanamaması gibi unsurların fiyatlandığı belirtiliyor.

Kaynak: Reuters