TL, kazanımlarını geri verdi

27 Aralık 2017

Birkaç gündür dolar karşısında güçlü performans sergileyen Türk Lirası bugün kazanımlarını kısmen geri verdi.

Güne 3.81 seviyesinin hemen altında başlayan ve gün içinde 3.8278'e kadar yükselen dolar/TL saat 17:50'de 3.8230'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5520 ve sterlin/TL 5.1295 seviyesinde yer aldı.

Dolar/TL'de bugün yaşanan negatif harekete 3.7965 seviyesinden gelen alımların neden olduğunu söyleyen uzmanlar; piyasanın oldukça hacimsiz olduğuna, normal bir günde kurun seyrini etkilemeyecek tutarda döviz işleminin bugünlerde etkili olabildiğine dikkat çektiler. Dolar kuru dün, 3.7965 ile 2 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

Uzmanlar, yılın sona ermesine günler kala piyasalarda düşük hacimli ve sakin seyrin sürmesini bekliyorlar. Noel tatili nedeniyle piyasalardaki düşük hacim ve zayıf veri akışı TL'yi destekleyen unsurlar olarak öne çıkıyor. Güney Afrika Randı'na ilişkin iyimserlik de gelişen ülke para birimlerine olumlu yansıyor.