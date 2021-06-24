TL mevduat için zorunlu karşılık teşviki gündemde
Mevduatlarda dövizden TL'ye geçiş için bankalara zorunlu karşılık teşviki planlanıyor.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz mevduatlarından Türk Lirası mevduatlara geçişi teşvik etmek için bankalara zorunlu karşılık teşviki planladığı belirtiliyor.
Bloomberg HT'ye konuşan 3 üst düzey kaynağın verdiği bilgiye göre, banka bazında müşterilerin tuttukları döviz tevdiat hesaplarından Türk lirası mevduatlara geçiş oranında kademeli olarak zorunlu karşılıklara daha fazla faiz ödenmesi değerlendiriliyor.
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