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TL mevduat için zorunlu karşılık teşviki gündemde

Mevduatlarda dövizden TL'ye geçiş için bankalara zorunlu karşılık teşviki planlanıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz mevduatlarından Türk Lirası mevduatlara geçişi teşvik etmek için bankalara zorunlu karşılık teşviki planladığı belirtiliyor.

Bloomberg HT'ye konuşan 3 üst düzey kaynağın verdiği bilgiye göre, banka bazında müşterilerin tuttukları döviz tevdiat hesaplarından Türk lirası mevduatlara geçiş oranında kademeli olarak zorunlu karşılıklara daha fazla faiz ödenmesi değerlendiriliyor.

 

 

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