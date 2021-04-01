TL mevduata stopaj desteği uzatıldı

Hüseyin GÖKÇE

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TL mevduata uygulanan stopaj desteği süresi 31 Mayıs 2021’e kadar uzatıldı. İndirimli stopaj oranlarına ilişkin ilk düzenleme 2020 yılı Ekim ayında yayınlanmış, Aralık 2020’de yapılan düzenlemeyle süre 31 Mart’a uzatılmıştı.

Buna göre;

31 Mayıs 2021’e kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplarda ve 31 Mayıs 2021’e kadar açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına şu stopaj oranları uygulanacak:

Mevduat faizlerinden:

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadelilerde yüzde 5

1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından:

Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde

1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0.