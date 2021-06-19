TL mevduatta 3-6 ay vade tercih edilebilir

UFUK KORCAN

Geride bıraktığımız hafta yine gündem yoğundu. NATO Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi, Biden-Putin zirvesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz toplantısı ve TCMB’nin faiz kararı… NATO zirvesi öncesinde Türkiye-ABD ilişkilerinde olumlu gelişmelerin olabileceği beklentisini satın alanlar, dolar/ TL’nin 8.30 sınırına kadar gerilemesine neden olmuştu. Ancak Erdoğan-Biden görüşmesinden ‘ekstra’ bir olumlu açıklama gelmeyince kur yeniden yönünü yukarı çevirdi, BIST 100 Endeksi de 1.469 puandan geri döndü.

FED GÖRÜNÜMÜ BOZDU

Piyasalar üzerinde en önemli etkiyi çarşamba günkü Fed toplantısı yaptı. Fed’in şahin öngörüleri küresel piyasalarda riskli varlıklarda satışlara neden oldu. İşgücü piyasasında iyimserliğin ve artan enflasyon endişelerinin de etkisiyle para politikası sıkılaşmasında hızlanma öngören Fed üyeleri, sürpriz bir şekilde 2023’te iki faiz artışı öngördü. 18 Fed üyesinin 7’si ise 2022’de faiz artışı yapılması gerektiğini savundu. Fed Başkanı Jerome Powell’ın ekonomi ve finansal piyasaları destekleyen varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlayacaklarını söylemesi de endişeleri artırdı.

TCMB SÜRPRİZ YAPMADI

Perşembe günü yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ise Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda yüzde 19 seviyesinde bulunan politika faizinde bir değişikliğe gitmedi. Ancak piyasalarda Merkez Bankası’nın temmuz, ağustos aylarında faiz indirimi yapabileceğini düşünen uzmanlar da var. BloombergHT’nin yaptığı ankete katılan 18 kurumdan ikisi Temmuz’da, dördü Ağustos’ta, dördü Eylül’de, dördü Ekim’de, üçü de Kasım ayında faiz bekliyor. Fitch ise yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 17’ye düşürmek için yılın son birkaç ayını bekleyebileceği tahmininde bulundu.

Pazarlık yapmaktan çekinmeyin

Bankaların TL mevduat faizleri 1-3 ve 6 ay için yüzde 16,5-20 arasında değişiklik gösteriyor. Bankalar tasarrufun büyüklüğüne göre müşterilerine farklı oranlar sunabiliyor. Ayrıca çok sayıda banka yeni hesap açan müşterilerine yüksek oranlı ‘hoş geldin faizi’ veriyor. Çalıştığınız banka ile faiz konusunda sıkı pazarlık yapmanız da yarar var. Çünkü bankaların pazarlık sonrasında ilk sundukları oranların üzerine çıktıkları biliniyor.

Paranızı bağlayın indirimden etkilenmeyin

Piyasalardaki bu tür önemli haberleri yakından takip edemeyen ve risk almaktan çekinen yatırımcılar için mevduat faizleri bu ortamda iyi bir fırsat sunuyor. Faiz indirimi beklentilerinin bu kadar yakın bir döneme gelmesi nedeniyle tasarruf sahipleri 1 ay vadeli mevduat yerine olası faiz indirimlerinden etkilenmemek için 3 ve 6 ay vadeye geçiş yapabilir. Çünkü bugünlerde yüzde 18-19 seviyelerinden paraları bağlayan yatırımcılar, vade döneminde gelecek olası faiz indirimi riski almamış olacak. Bankalar 6 ay ve daha uzun vadeli mevduatlara kısa vadelere oranla daha düşük faiz vermeleri nedeniyle şu aşamada cazip gözükmüyor. 100 BİNDE 1.000 TL KAZAN Bugün yüzde 19 faiz ile 100 bin TL’sini 6 ay vadeli mevduat yapan bir yatırımcı vade sonunda net 8.901 TL faiz getirisi elde ediyor. Faizin düştüğü bir ortamda yüzde 17 orandan 6 ay vadeli mevduat yapan birinin getirisi ise 7.964 TL oluyor. Yani 2 puanlık bir indirim 100 bin TL’lik bir mevduatta 1.000 TL’ye yakın bir getiri azalmasına neden olacak.