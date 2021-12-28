TL mevduatta bankalara 'zorunlu' teşviki

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz mevduattan TL mevduata dönüşen tutarlara ilişkin zorunlu karşılık yolu ile uyguladığı teşviği genişletirken döviz mevduata uyguladığı komisyonu ise TL'ye dönüşü belirli bir oranın altında kalan bankalar için artırdı.

TCMB'nin dün bankalara gönderdiği yazıda döviz mevduattan TL'ye dönmenin desteklenmesi hakkında şu ifade yer aldı: "Döviz tevdiat hesapları/döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından vadeli TL mevduat/katılma hesabına dönüşen ve vadeli TL hesabında kalmaya devam eden tutarın, Türk lirası mevduat/katılım fonuna uygulanan en yüksek zorunlu karşılık oranı ile çarpılması ile bulunan kısmının iki katına bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olan yüzde 14 oranında faiz/nema ödenmesine karar verilmiştir."

Banka daha önce dövizden TL'ye dönen tutar için TL zorunlu karşılık uygulamasından istisna getirmişti.

Öte yandan TCMB, 2020 sonunda sıfırlanan döviz komisyon oranlarını dövizden TL'ye dönüşün belli bir oranın altında kalanlar için belirgin artırdı.

Yazıda, TCMB nezdindeki zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarında döviz olarak tutulan kısmına ilişkin olarak dolar ve euro cinsinde yıllık yüzde 1.5 oranında komisyon getirildi.

Banka bu komisyonun dövizden TL'ye dönüşüm oranı 21 Ocak 2022 yükümlülük tarihi itibarıyla yüzde 10'a ve 18 Mart 2022 tarihi itibarıyla yüzde 20 seviyesine ulaşan bankalara 2022 yılı sonuna uygulanmamasına karar verdi.

TCMB, "Komisyonların zorunlu karşılık tesis dönemine ilişkin ortalama bakiyeler üzerinden hesaplanmasına, tahakkukunun üç ayda bir Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonunda gerçekleştirilmesine ve üç aylık dönemi izleyen ilk iş gününde tahsil edilmesine" karar verdi.

Değişklikler 7 Ocak 2022 tarihinde tesisi başlayacak olan 24 Aralık 2021 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak.