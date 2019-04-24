TL mevduatta değişken faiz düzenlemesi

24 Nisan 2019

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliği ile; değişken faiz oranının, TL mevduatta üç ay ve daha uzun vadeli, yabancı para mevduatta ise altı aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabileceği hüküm altına alındı.

Değişiklik öncesi, değişken faiz oranı, altı aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabiliyordu. TL mevduat ve döviz tevdiat hesapları için uygulanacak değişken faiz hesaplama yöntemi, Merkez Bankası'nın uygun görüşü alınmak suretiyle bankalarca belirleniyor.

Kaynak: Reuters