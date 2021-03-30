TL mevduatta 'düşük stopaj' uzatılacak mı?

Şebnem TURHAN



Türk Lirası tasarrufları artırmak için önce Ekim 2020’de hayata geçirilen ve sonrasında 31 Mart 2021’e kadar uzatılan TL mevduata stopaj avantajı yarın sona eriyor.

Stopaj avantajına rağmen TL mevduatlarda istenilen büyüme yakalanamadı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre gerçek kişi tasarruflarında yabancı para mevduatın payı yüzde 57,4 seviyesinde bulunurken tüzel hesaplarda bu oran yüzde 56,2.



Ekim 2020’de getirilen ve 6 ay uygulanan düzenlemeye göre TL mevduatlarda vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0’a çekilmişti.



BDDK verilerine göre toplam TL mevduatı 1 trilyon 568 milyar lira seviyesinde. Toplam mevduat ise 3 trilyon 423 milyar lira. Gerçek kişilerin TL mevduatı 893.1 milyar lira, tüzel kişilerin TL mevduatı ise 487.7 milyar lira. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre toplam yabancı para mevduatı ise 232.5 milyar dolar ile yüksek seyrini sürdürüyor.



