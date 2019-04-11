TL negatif ayrıştı, dolar 5.75'i aştı

11 Nisan 2019

İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin yanı sıra Türkiye-ABD ilişkilerinin gergin seyrinin baskıladığı piyasada, TCMB'nin net rezervlerindeki düşüş dolar/TL'nin bugün 5.75 seviyesine kadar yükselmesine neden oldu.

Güne 5.6810 seviyesinden başlayan dolar/TL 5.7575'e kadar yükseldikten sonra saat 16:40'da 5.7370 seviyesinde yer aldı. TL bugün dolar karşısında günlük bazda yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı. Aynı saatte euro/TL de yüzde 1 artışla 6.7450'de.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 19 baz puan artışla 431 baz puana çıkarak yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesini gördü. Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri de TCMB'nin döviz rezervlerindeki düşüşün ardından kayıplarını artırdı.

TL neden değer kazansın?

Credit Agricole kıdemli gelişmekte olan piyasalar stratejisti Guillaume Tresca, TL'deki değer kaybının birçok faktörden kaynaklandığını söyleyerek, "Küresel bazda TL'ye bakış negatif ve dün açıklanan program bu anlamda hiçbir şeyi değiştirmedi, yeni bir şey yok. Diğer taraftan rezervlerdeki düşüş, S-400 konusu bunlar hep baskı unsuru" dedi ve şöyle devam etti:

"Bence doğru soru 'TL neden değer kazansın?'. Seçim konusu negatif bir faktör değil ancak beklemede olması nedeniyle yardımcı olmuyor. İstanbul'da seçimler tekrarlanırsa piyasaları olumsuz etkileyebilir."

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 5 Nisan itibarıyla 1.8 milyar dolar düşüşle 27.9 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası'nın net döviz rezervleri Mart başından itibaren aralıksız ilk üç haftada toplamda 9.1 milyar dolar azaldı.

Bir bankacı, swap hacminin söz konusu haftada 2.6 milyar dolar arttığını, brüt ve net rezervlere katkı yaptığını söyleyerek, "Ancak buna rağmen net rezervlerde düşüş görüyoruz. Bunun 1.4 milyar dolarlık kısmı dış borç ödemesinden kaynaklanıyor" dedi.

Pakete piyasa tepkisi nötr

Analistler reform paketine piyasa tepkisinin nötr olduğunu, piyasaların önümüzdeki dönemde yapısal reformların uygulanma hızı ve gelecek detayların izleneceğini belirtirken; İstanbul seçimlerinin tekrarlanabileceği endişeleri nedeniyle TL'nin kırılgan kalmaya devam edeceğini, ABD-Türkiye gerginliğinin de endişe kaynağı olacağını belirtiyor.

Albayrak, 2019 yılı reform programında önceliği kamu bankalarının sermayelendirilmesine ve geri dönmeyen kredi oranı yüksek olan enerji ile inşaat kredilerinin bilanço dışına taşınarak bankaların rahatlatılmasına verdi.

Reformların bazı unsurlarını olumlu olarak niteleyen analistler ise programı bütçe üzerinde baskı yaratma potansiyeli nedeniyle riskli görürken, çok fazla detay içermemesi nedeniyle önümüzdeki dönemde uygulamaların yakından izleneceğini belirttiler.

Tahvil faizleri yukarı yönlü

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 29 Mart'ta bu yılın en yükseği olan yüzde 19.28 seviyesindeydi. Dün spot kapanışta yüzde 17.56 seviyesinde olan faiz, bugün ise spot kapanışta yüzde 17.71, valörde son işlemde yüzde 17.86 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün, spot kapanışta yüzde 21.74, valörde son işlemde yüzde 21.25 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta yüzde 22.70 seviyesinde yer aldı.

Kaynak: Reuters