TL reeskont şartı: İhracatçı, bir ay döviz almamayı taahhüt edecek

Merkez Bankası, TL cinsi reeskont kredisi kullanacak ihracatçılar için yeni adım attı.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye göre; Merkez Bankası, TL cinsi reeskont kredisi kullanacak ihracatçılar için vadeleri uzatırken faizleri de aşağı çekti.

Buna göre, TL reeskontun azami vadesi 360 gün, savunma sanayi için ise 720 gün olacak.

TL cinsinden reeskont faizleri, 0-90 gün için politika faizinin 300 baz puan, 91-180 gün için politika faizinin 200, 181-720 gün için politika faizinin 100 baz puan altında olacak.

TL reeskont kullanan firmalar kredi vadesine kadar gelen mal veya hizmet ihracı gelirlerinin yüzde 40’ını TCMB’ye, yüzde 30’unu bir bankaya satmayı ve satışı müteakip 1 ay süreyle döviz almamayı taahhüt edecek.

Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.