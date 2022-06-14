TL tahvil tutma zorunluluğunda 'en az 5 yıllık' şartı

Bankaların, yabancı para yükümlülükler için tutacağı TL tahvillere 5 yıl ve daha uzun vade şartı getirildi.

Bloomberg HT'nin edindiği bilgiye göre; TCMB bankalara vadesine en az 4 yıl kalan ve en az 5 yıl vadeli olan sabit getirili devlet iç borçlanma senetleri ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının menkul kıymet olarak kabul edileceğini belirtti.

Ayrıca vadeye kalan süreye göre belirlenen katsayı ile menkul kıymet tutarı çarpılarak uzun vadeli kıymetlerin tesis edilmesinin teşvik edileceği belirtildi.

Türkiye'nin 10 yıl vadeli TRT280432T14 tanımlı devlet tahvilinde getiri 150 baz puan düşüşle yüzde 20,11 seviyesine geriledi.

Merkez Bankası'nın daha önce duyurduğu karara göre; 24 Haziran’da devreye alınacak olan teminat havuzunda Türk lirası sabit kıymetlerin ağırlığını arttıran uygulamayı tamamlayıcı nitelikte bir uygulama olarak bankalar, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarına karşılık ilave olarak Türk lirası cinsinden uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis edecekler.

Bu uygulama ile liralaşma stratejisi kapsamında para politikasının etkinliğinin arttırılması amaçlanıyor.

İlk tesis 29 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.