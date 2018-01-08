TL uzlaşmalı ihalelere 546 milyon lira teklif geldi

08 Ocak 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 358 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,77182, en düşük fiyat 3,77060, en yüksek fiyat 3,77470 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 3,76849 olarak gerçekleşti.

TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 188 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,84018, en düşük fiyat 3,83860, en yüksek fiyat 3,84300 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 3,83659 olarak belirlendi.

Kaynak: AA