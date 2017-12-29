TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı
TCMB, 2018 yılının ilk üç ayında gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılının ilk üç ayında gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladı.
TCMB yaptığı açıklamada 2018'in ilk çeyreğinde gerçekleştireceği TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladığını duyurdu.
İhale tarihleri ve tutarları (milyon dolar) şöyle:
Kaynak: AA