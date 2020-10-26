TL varlıklar güç kaybediyor

26 Ekim 2020

Türk lirası varlıklar yeni haftaya kayıplarla başladı. TL, dolar ve euro karşısında erimeye devam ederken, borsada yükseliş eğilimi bugün son buldu. Türkiye'nin 10 yıllık faizi ve CDS'inde yükseliş yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun sürpriz kararının ardından yönünü yeniden yukarı çeviren dolar/TL, yeni haftaya da zirvede başladı.

Dolar/TL PPK öncesi gördüğü 7.7935 seviyelerinden yeni zirve olan 8.0896'ya kadar yükseldi. Benzer bir grafik çizen euro/TL ise tarihi seviyelerini 9,5680'e taşıdı. Her iki paritede de bugün yüzde 1,5 yükseliş yaşandı.



Borsada ise yüzde 3,5 değer kayıpla 1.144 seviyesi test edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız ürünlerine boykot çağrısı yaptı, artan İslam düşmanlığı için Avrupa Konseyi'ni göreve çağırdı.

Gözler enflasyon raporu sunumunda

Merkez Bankasının çarşamba günü gerçekleştireceği enflasyon raporu bu haftanın en öenmli gündem maddelerinden biri. TCMB'nin yılın son enflasyon raporunda yüzde 8.9 seviyesindeki yıl sonu enflasyon tahminini YEP ile uyumlu olarak yüzde 10.5 civarına revize etmesi bekleniyor. TCMB Başkanı Uysal'ın piyasaya vereceği mesajlar da TL'nin seyri açısından önemli görülüyor.

Bu arada TCMB geleneksel yöntemle açtığı bir ay vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 14.75 basit faizle 5 milyar TL verdi.

Üç büyük merkez bankası faiz kararını açıklayacak

Bu hafta üç büyük merkez bankası para kurulu toplantısı yapacak. Piyasalar, Kanada Merkez Bankası'nın ve Japonya Merkez Bankası'nın şimdilik faiz kararlarını ertelemesini beklerken, Avrupa Merkez Bankası'nın ise enflasyon ve büyümeye karşı temkinli duracağını bekliyor.

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