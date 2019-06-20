TL varlıklarda pozitif görünüm

20 Haziran 2019

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine hazır olduğu sinyali ile güne 5.80'nin altında başladıktan sonra düşüşünü sürdürerek 6 Haziran'dan beri ilk kez 5.7375 seviyesini gördü.

Kur dün 5.9250'yi test ettikten sonra akşam saatlerinde 5.84'lü seviyelerdeydi. Fed sonrası 5.7750'ye kadar gerileyen kur güne 5.78 civarında başlamıştı.

Fed, gelecek ay kadar erken bir sürede faiz indirimleriyle küresel ve ülke içindeki ekonomik risklerle mücadele etmeye hazır olduğunu belirtti.

Fed politika faiz oranını yüzde 2.25 ile yüzde 2.5 aralığında sabit bıraksa da, son politika toplantısından bu yana yaklaşımı değişti. Fed politika yapıcılarının birçoğu, yılın geri kalanına ilişkin faiz görünümlerini yaklaşık yüzde 0.5 puan düşürdü ve Fed Başkanı Jerome Powell diğer politika yapıcıların da faiz oranlarının düşürülmesi için daha güçlü gerekçeler gördüğünü söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in gelişen piyasalara ilişkin Londra’da düzenlendiği toplantıda yatırımcılara sunum yapan kuruluşun Yönetici Direktörü Edward Parker, "Türkiye'de enflasyonun düşüşünün önümüzdeki aylarda baz etkileriyle hızlanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki yabancı basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""Faiz bize zarar veriyor. Türkiye'nin çok dikkatli bir şekilde yüksek faiz politikasından bir dönüş yapması gerekli" dedi. Erdoğan kur rejimi ile ilgili bir soru üzerine de, "Kur rejimi şartlara göre değişir öyle zaman olur ki sabit kur rejimi isabetli olur öyle bir zaman olur ki dalgalı kur rejimi o ülkenin şartlarında isabetli olur... Biz şu anda dalgalı kur rejimi ile akışımızı devam ettiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yabancı gazetecilere yaptığı açıklamalarda yer alan faiz indirimi talebi içeren açıklamaları kısa süreliğine sert bir dalgalanma yarattı ancak bu dalgalanma da geçici ve sınırlı bir etki oluşturdu. Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Erdoğan'ın faiz indirimi çağrısı içeren söylemleri satış baskısı yarattı ancak ABD söylemleri olumlu. Bu kurdaki negatif etkiyi oldukça sınırladı" dedi.

Faizler düşüşe geçti

TL'deki iyimserlik tahvil/bono piyasasına da yansıdı. Dün yüzde 17.83 seviyesindeki 10 yıllık gösterge tahvilde son işlem bugün yüzde 16.52, gösterge 2 yıllıkta dün son işlemdeki yüzde 21.84 seviyesi ise bugün yüzde 20.33 oldu.

Borsada da görünüm pozitif

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul, gün içerisinde 95.954 seviyesine kadar yükseldi. Bir ara 94 bin seviyelerine inen BIST-100, yüzde 1'e yakın yükselişle 95 binin üzerinde kalmaya çalıştı.