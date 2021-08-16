TL varlıklarda pozitif görünüm

Türk Lirası varlıklar, veri gündeminin nispten sakin olduğu bu haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. TL, dolar ve euro karşsında ortalama yüzde 0,5 değer kazanırken, borsada alım ağırlıklı seyir izleniyor. 10 yıllık gösterge faiz ise yüzde 17,38 seviyesine gerilemiş durumda.

Geçen hafta, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarında azaltıma gitme konusunda aceleci davranmayacağı beklentilerini desteklemesi doların diğer ülke para birimleri karşısında gerilemesini beraberinde getirdi. Buna ek olarak yurt içinde açıklanan pozitif veriler ve Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönem için faiz indirimi mesajı içermeyen PPK metni TL'nin güçlenmesini sağladı.

Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, gün içerisinde 8,44 seviyelerine kadar geriledi. Euro/TL de ağustos ayının ilk günlerinin ardından bir kez daha 10 seviyesinin altına indi ve gün içerisinde en düşük seviye olarak 9,5554 test edildi.

Dolar/TL enflasyonun politika faizi düzeyine yaklaşması ve bu yükselişe rağmen Erdoğan'ın düşük faiz çağrısını tekrarlaması ardından 8,3'ten 8.68'e kadar yükselmiş, PPK kararı ardından ise 8,5'ye doğru gerilemeye başlamıştı.

Borsa iki ayın zirvesinde

Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başlarken BİST 100 Endeksi, 1461 puanla son 2 ayın zirvesine çıktı. Üst üste 3. gününde de yükselen BIST 100, son 14 işlem gününün 12'sinde günü primli kapattı. BIST bugün yüzde 1'e yakın primli.

Piyasalarda bu hafta jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD’de temmuz ayı sanayi üretimi, Fed toplantısının tutanakları ile Euro Alanı ikinci çeyrek GSYH büyüme verileri takip edilecek.